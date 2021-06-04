【賞你遊香港】首批136個行程名額已滿 旅發局：6月中公布第二批行程詳情

旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」活動，並於本周二（1日）起開始接受報名，名額為2萬個，各旅行團名額先到先得，當局宣布首批136個行程已全數額滿。

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旅發局表示，首輪推出的「賞你遊香港」名額已於4日內全滿，並於6月中公布第二批的60個行程，名額有限，先到先得。在「賞你遊香港」活動，市民只要在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800港元，可儲起機印收據，換取本地遊名額1個；成功獲旅行社確認報名的市民，不但要向旅行社提交消費單據，而且須繳付每人100元作按金。

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責任編輯：潘曉豐