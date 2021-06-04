▲ 【WSB股】AMC急跌前獲印度和韓國散戶狂買 外國散戶又接棒？

美國散戶愛股捲土重來，遊戲驛站（美：GME）股價沉寂一輪後，近日WallStreetBets（WSB） 討論區股強勢回歸，AMC（美：AMC）、黑苺（美：BB）等股份過去一周急漲。外電報道，一如上次一役，印度和韓國的散户投資者今次湧入AMC（美：AMC）的股票。不過，AMC周四收跌近18%，周五盤前再跌近半成，外國散戶可能又接火棒。

全球投資者搭順風車挾爆淡倉 韓國投資者上月買入逾20億元GME股份【下一頁】

外電報道，AMC是過去一周在Vested Finance和Stockal平台上，交易量最大的5隻美國股票之一。這兩個平台以印度作爲據點，供散戶投資者購買美國股票。AMC本周在Vested上的交易量佔14%，比Tesla（美：TSLA）、Shopify（美：SHOP）和Facebook（美：FB）的比例都要高。

另外，根據韓國證券託管處的數據，韓國投資者從周一（5月31日）到周四搶購了2.25億美元的AMC股票，金額接近第二大交易量股票Tesla的3倍，後者為8,200萬美元。韓國散戶投資者中的一個在線論壇，最近討論了AMC股價的前景，以及黑莓（美：BB）是否可能取代AMC成為下一隻爆升股。

WSB股份的認購期權亦見有資金湧入。外電報道，AMC周二急漲95%當日，股票的期權交易量飆升，交易量超過450萬份合約，而90天的平均值為65萬份，其中60% 是看漲期權，40% 是看跌期權。另外， 黑苺及Bed Bath & Beyond （美：BBBY）的期權交易也急漲。

然而，AMC周四收跌近18%，令人關注今次WBS股是否又再散水。

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編輯：吳敏芳