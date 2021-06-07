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【投資熱話】應屆畢業生望財務自由　玩港股多年男友借10萬給她投資　網民：當你是投資經紀？

理財智慧 09:00 2021/06/07

分享：

近年不少年輕人都開始投資理財，最近就有應屆畢業生在討論區發文，指自己開始研究投資，男友看見後就給了10萬元給事主作投資，稱當作借給事主，不過就令事主感到很大壓力，不敢動男友的錢，擔心如果把10萬蝕清光就要還很久。

【網民熱話】吃飯閒聊談及人生計劃 父親一句話頓時令兒子壓力大增　【下一頁

事主經歷：

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【網民熱話】女同事同時被兩個人追求 50K打工仔VS每月收租有錢人 最後竟選擇了他　【下一頁

帖文一出，不少網民都建議事主不要借錢投資，「借？不了。但賺錢了又不用還本金？那為何蝕錢要還？ 還是當你是投資經紀？」、「那算不算是借錢」、「投資用自己的錢」、「按照他男朋友的說法，不就是逼她投資，明明初入社會投資不是必須，現在接受了就是有十萬債在身，幸運的話就賺錢，不幸運就是還錢」、「通常我都不建議新手出面借錢投資，另一半借就自己想吧，因為投資始終有風險，借多到時還不到就出事，少少錢都可以投資（e.g.美股），有幾百元都可以買（當然要找零佣／低佣券商，減少交易開支）」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

財務自由 壓力 畢業 美股 港股
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