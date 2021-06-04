【正視投資@iM網欄】股票指數的迷思（三） — 實踐篇

上期提要：【正視投資@iM網欄】股票指數的迷思（二） — 市值加權的利與弊?

前幾期為大家講解了股票指數的計算方法，相信讀者在了解之後最為關心的還是如何將其運用在投資上。不同指數涵蓋的範圍皆有不同，部份或反映個別行業的整體走勢，亦有按照企業市值或是企業背景而制作的指數。

以香港市場為例，恒生指數作為最主要的指數，旗下就有金融、公用事業、地產及工商業四個分類指數，以反映恒指成份股當中不同行業的表現，亦有按企業背景及註冊地所組成的國企及紅籌指數、以行業所制作的科技指數、醫療保健及生物科技指數等，以及按企業市值所制作的恒生綜合指數旗下的綜合大型、綜合中型及綜合小型指數。

無論市場上升、下跌或反覆，不同行業或市值股份的表現均會有所不同，投資者就可透過不同指數的變化，觀察不同行業或企業類別的相對表現，從而判斷出表現相對領先或落後的類別，然後再根據個人的投資風格針對個別範圍，再選定個別投資股票。畢竟許多指數的資訊包括每日變化、組成及成份變動等，均可在市場上輕易獲取，這樣由上而下的選股策略可作為揀選股票時的參考。

此外，投資者亦可透過個別指數的表現，與個人投資組合或是已購買的投資產品作表現比較，以衡量是否值得繼續投資或需要調整投資組合，但進行比較時需要確保投資產品與指數的相似性及可比性。

部份指數亦會有相關的ETF（交易所買賣基金）或是槓桿ETF，以及窩輪及牛熊證等衍生產品可供選擇，以達致分散風險、對沖或短線投機等投資目標。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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