【BNO移民英國】推7折首置限定樓 計劃每年1萬套

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，港人一向熱愛磚頭，英國置業成為熱門話題。英國政府幫助首置人士「上車」的First Homes計劃，位於東米蘭德茲（East Midlands）Bolsover的首批樓盤周五推出，以市價7折定價，當局計劃未來每年供應1萬間。

英國呢2個行業最缺人 零售業最唔等人用 【下一頁】

英國保守黨政府開始兌現2019年提出，興建100萬間可負擔房屋的競選承諾，相關房屋將開始落成，東米蘭德茲（East Midlands）城鎮Bolsover，周五開始推售First Homes房屋，未來數周全國多處會陸續有此類首置房出售。

英國官員表示，今年秋天將出售1,500套房屋，未來數年內將會以每年1萬間的速度推盤，若需求殷切，不排除增加供應。

房屋將會以市價7折出售，減輕首置人士負擔，英國房屋、社區及地方事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）到東米蘭德茲視察時指，面對樓價飛升，計劃為首置人士在本地置業提供途徑，又稱希望能為當地家庭提供更多房屋，令民眾無需因樓價上漲而被迫離開。

當局計劃讓指定行業人士優先購買，如護士及老師等關鍵職業人士，也會進行社區測試（local connection test），確保本地人優先。此計劃的房屋，日後轉售時也設限，需賣予合資格人士，並繼續只能以市價7折出售。

英國樓價創7年新高 年增1成多 【下一頁】

英國多區樓價升勢利害，當地也有置業難的問題，英媒料首置房將十分搶手，Rightmove數據主任班尼斯特（Tim Bannister）批評，計劃所提供房屋數目無法滿足需求，籲符合條件買家盡快入市，以免錯失機會。

責任編輯：李俊儀