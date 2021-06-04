【新股IPO】BOSS直聘母公司看準網擬遞表申請美國上市  傳集資8億至9億美元

應用程式「BOSS直聘」母公司看準網傳到美國上市，外媒報道指出，看準網最快今日(4日)遞表，申請於美國納斯達克上市，預計集資8億至9億美元，估值預計達80億至90億美元。假若行使超額配股權，最多籌10億美元。

看準網於2014成立，今年首季收入達到7.89億元（人民幣，下同），按年增長179%。淨虧損為1.76億元，去年同期為2.79億元。至於看準網旗下的應用程式「BOSS直聘」則為一款手機應用程式。

該應用程式亦是看準網的核心產品，容許求職者及企業直接溝通。至於「BOSS直聘」今年首季平均月活躍用戶達到2490萬，按年增加72%。

看準網投資者包括騰訊 （00700），持12.2%股權。另據報高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興資本牽頭安排上市。

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責任編輯 : 陳子謙