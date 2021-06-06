【職場熱話】市場推廣變售貨員 正薪合約變底薪+佣金 辭職又怕賠錢 坐等老闆炒人

工作不符合預期就轉工也是合情合理的。但有人會考慮到公司，而和上司商量一下待遇和加月薪等。近日有網民於網上討論區發文，指老闆想換合約再扣工資。

網民經歷：

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有網民建議樓主盡早遞信辭職，雖然不想賠錢給公司，但也沒有辦法。由於樓主新工作在六月二十號開始，越晚遞信只會越賠得多。

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如果樓主真的很討厭現在的公司，又不想賠錢的話，可以考慮放棄新工作。每天在公司隨隨便便過一天，然後和老闆鬥「邊個頂唔順邊個走」，等到他炒樓主就可以。

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責任編輯：張瑋婷