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【BNO移民英國】呢2個行業最缺人 零售業最唔等人用

環球社會熱點 17:12 2021/06/04

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英國5月份對勞工的需求增長速度創23年以來新高，而IT（資訊科技）及招待行業更是最等人用。

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，而英國就業市場也受到關注。畢馬威（KPMG）的一項調查指出，英國5月份對勞工的需求增長速度創23年以來新高，而IT（資訊科技）及招待行業更是最等人用。

【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 【下一頁】

根據畢馬威的報告，隨著英國逐步放寬防疫措施及各行重開，英國上月的勞工需求增長速度為過去23年來最快，但填補職位空缺的勞工人數卻創2017年以來的最大跌幅。

畢馬威每月向400間招聘與就業機構進行調查，發現所有行業的招聘工作都正增加。其中IT、電腦技術、酒店等招待業及餐飲業的增幅尤其明顯，而零售業對人手的需求則最低。

酒店和活動策劃公司更加緊尋覓人手，來應對解封後需求急增的情況。英國招待行業協會UK Hospitality 上周表示，酒店等招待場所正努力填補數千個職位空缺，行業對侍應和廚師的需求特別大。

另外，大量來自歐盟國家的勞工因英國脫歐及疫情返回家鄉，為英國的勞工市場帶來缺口，英國今年夏天可能出現勞工短缺的危機。

【BNO移民英國】首季3.4萬份簽證申請 2成已獲批 【下一頁】

畢馬威合夥人沃恩斯 （Claire Warnes） 表示，就業市場的需求急增，但勞動人手短缺的情況卻使人擔憂，呼籲政府與企業盡快解決技能缺口（skills gap）的情況。

英國政府發言人則表示，政府設有數十億英鎊的就業計劃，支援全國各地僱主創造就業空缺，並幫助求職者培養所需的職業技能和經驗。

責任編輯：鄭錦玲

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