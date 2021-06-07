【樓市熱話】父親去世兄妹申請轉戶主　卻被房署勒令搬走　事主向網民求助卻惹狂批

公屋輪候時間破紀錄，平均輪候時間達5.8年，市民等上樓遙遙無期。近日在討論區，就有網民以「被房署迫走可以點做」為題發帖，指由於事主父親去世，事主兩兄妹申請轉戶主，不料在入息審查超過上限，被房署勒令搬走，於是問網民有甚麼解決方法，但卻引來大批網民不滿。

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事主經歷：

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為了確保公屋資源更聚焦地分配給較有迫切住屋需要的人士，資助房屋小組委員會於2017年實施「富戶政策」，自今年4 月1日起，兩人家庭的每月入息超出97,750元或資產淨值為196萬就需遷出現居公屋單位。

帖文一出，引來大批網民不滿，不少網民都認為事主已超出資產限額，即代表事主有能力租住私樓或買樓，不應該與有需要的人士爭奪資源，「收入和資產都已經超出標準，不就租私樓或買私樓，有能力就不要再想『拎著數』」、「資產超出那就花了它吧，再申請批新租約，多點消費可幫助本土經濟。」、「資產過兩百萬，而且收入又過了限額，好心就買樓，公屋只是租，不是你擁有」、「即刻搬走吧、很多窮人在等上樓，正垃圾」、「你一家咁都這麼有錢，不能怨吧。」、「樓主，自己弄清楚先，這樣不叫迫走！是你應該要走！」、「好心你，兩人差不多有成百萬身家就給回有需要的人吧。」

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責任編輯：黃苑筠



