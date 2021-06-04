【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億

▲ 科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元

未有營業收入的生物科技公司科濟藥業 （新上市編號：02171） 將於下周一（6月7日）招股，是次全球發行約9474.7萬股，招股價介乎29.6元至32.8元，一手500股，入場費16565.3元，最多集資31.08億元。預計6月10日截止招股，6月18日掛牌。

公司專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。是次招股將引入9名基石投資者，包括新華資本、廣發基金、南方基金等，合共認購2.3億美元（約17.8億港元），假設超額配股權並未行使，認購股份佔比介乎57.4%至63.6%。

高級財務副總裁謝嵐表示，CAR-T療法現時在市場中仍屬於前沿階段，目前中國還沒有通過審批的同類療法，公司預計2022年將有核心產品管線能夠商業化，短期內其他管線亦會繼續投入，進一步在管線、研發、申請上加大力度。

是次募集資金的30%將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T（CT053）提供資金；31%將為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金；20%將用於開發全面的製造及商業化能力；10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金。

公司過去曾獲著名投資者投資，主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底，兩間公司各自持有8.81%股權。

金融工具公平值虧損擴大18倍 年度虧損達10.64億

根據上市申請文件顯示，公司去年全年的研發開支按年增長34%至2.82億元（人民幣，下同），不過發行予投資者的金融工具的公平值虧損按年擴大近18倍至7.24億元，導致公司年內虧損按年擴大3倍至10.64億元。

承銷團之一的高盛早前發表報告預料，公司最快於2023年財年錄得銷售收入，並給予公司估值介乎348億元至426億元。

擁有11條候選管線 但目前未有產品獲商業化銷售批准

公司目前已開發11款候選產品的差異化管線，其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中，10個是CAR-T細胞療法，其中5個處於臨床階段。不過，公司未有任何產品獲得商業化銷售批准，亦未從任何產品中產生任何收益。

截至最後實際可行日期，科濟藥業已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。

目前，公司在上海徐匯區已有一個生產廠房，總建築面積約3000平方米，該廠房的CAR-T的年產能足以支持採用CAR-T治療200名患者。公司亦已完成位於上海金山區的生產廠房建設，預期該廠房可支持每年採用CAR-T治療多達2000名患者。根據其全球擴張計劃，目前公司正計劃建設金山生產廠房II期工程，並在美國建設符合GMP要求的生產廠房，預計產能可支持每年超過10000名患者的治療。

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記者：梁安琪