  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (五) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元

新股IPO 17:22 2021/06/04

分享：

科濟藥業專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。

未有營業收入的生物科技公司科濟藥業 （新上市編號：02171） 將於下周一（6月7日）招股，是次全球發行約9474.7萬股，招股價介乎29.6元至32.8元，一手500股，入場費16565.3元，最多集資31.08億元。預計6月10日截止招股，6月18日掛牌。

公司專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。是次IPO募集資金的30%將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T（CT053）提供資金；31%將為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金；20%將用於開發全面的製造及商業化能力；10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供自己。

公司過去曾獲著名投資者投資，主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底，兩間公司各自持有8.81%股權。

金融工具公平值虧損擴大18倍 年度虧損達10.64億

根據上市申請文件顯示，公司去年全年的研發開支按年增長34%至2.82億元（人民幣，下同），不過發行予投資者的金融工具的公平值虧損按年擴大近18倍至7.24億元，導致公司年內虧損按年擴大3倍至10.64億元。

承銷團之一的高盛早前發表報告預料，公司最快於2023年財年錄得銷售收入，並給予公司估值介乎348億元至426億元。

擁有11條候選管線 但目前未有產品獲商業化銷售批准

公司目前已開發11款候選產品的差異化管線，其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中，10個是CAR-T細胞療法，其中5個處於臨床階段。不過，公司未有任何產品獲得商業化銷售批准，亦未從任何產品中產生任何收益。

截至最後實際可行日期，科濟藥業已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。

目前，公司在上海徐匯區已有一個生產廠房，總建築面積約3000平方米，該廠房的CAR-T的年產能足以支持採用CAR-T治療200名患者。公司亦已完成位於上海金山區的生產廠房建設，預期該廠房可支持每年採用CAR-T治療多達2000名患者。根據其全球擴張計劃，目前公司正計劃建設金山生產廠房II期工程，並在美國建設符合GMP要求的生產廠房，預計產能可支持每年超過10000名患者的治療。

相關文章：【新股IPO】時代天使6699次日孖展2114億元、超額認購725倍 勢超購逾千倍（不斷更新）

【新股IPO】微創醫療機器人擬本月申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

記者：梁安琪

港股 治療 生物科技 IPO 集資

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持30萬股 套現近1.9億元

下一篇文章

【Tesla】特斯拉5月內地訂單按月腰斬　Tesla股價昨跌半成，吉利長城耐世特齊升6%（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）