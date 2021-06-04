【麥當勞優惠】麥當勞App 6月7日至13日優惠　$1大可樂

▲ ​​​​​​​6月7日至13日期間，麥當勞App重點優惠包括「$1大可樂」、「$12歎麥炸雞 (1件 )配中汽水」和一系列麥炸雞超值套餐優惠券。

麥當勞App繼續每週發放Value Monday電子優惠券，6月7日至13日期間，重點優惠包括「$1大可樂」、「$12歎麥炸雞 (1件 )配中汽水」和一系列麥炸雞超值套餐優惠券。

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除了期間限定的飯TASTIC套餐優惠券外，下週亦繼續延續BTS熱潮，各位韓迷可以使用「限定聯乘套餐The BTS Meal 減 $3」優惠。 其他早上11時至午夜12時優惠，則包括「$30吉列脆雞飯TASTIC套餐 」、「$30汁燒牛肉飯TASTIC套餐」、「$88麥炸雞二人餐 」、「$80 麥炸雞分享桶 」，以上優惠均可重複使用。

想足不出戶，麥麥送亦有優惠，包括「買滿$300即送麥炸雞六件」、「買滿$120即送脆香雞翼 (4件) 」等。

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責任編輯：蘇穎琪

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