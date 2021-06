【Grayscale獨家訪問】全球最大加密資管公司CEO﹕監管政策不會令投資者對加密貨幣卻步（上集）

近日多國政府陸續落實監管加密貨幣交易及挖礦活動,除禁止交易外,中國部分省政府更打擊比特幣挖礦行為。全球最大加密資產管理公司灰度投資(Grayscale)行政總裁Michael Sonnenshein早前接受本報電話獨家訪問時表示,監管政策並不是新鮮事,料有關政策並不會令投資者卻步,放棄投資加密貨幣。

Michael Sonnenshein表示,加密貨幣已漸入主流投資者視線,目前已看見部分資金從黃金市場流入比特幣等市場,相信未來加密貨幣市場將蓬勃發展,監管政策並不會對投資者造成阻力。

他解釋,即使加密貨幣價格波動性高,但近月仍吸引不少投資者入場,皆因不少投資者認為,加密貨幣能提供比其他資產類別更高的回報。同時,在全球宏觀經濟環境下,通漲及低息環境亦為市場帶來不確定性,促使更多投資者趨向尋找其他另類資產投資。

另外他亦指,部分投資者亦期望透過投資加密貨幣,令投資組合更多元化。

他表示﹕

「其實目前我們見到資產已開始輪動,部分資金正從黃金市場流入比特幣等其他資產市場。以去年年底為例,當比特幣價格屢創新高時,我們看見大批資金流出黃金市場。」

