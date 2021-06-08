【Grayscale獨家訪問】全球最大加密資管公司CEO﹕監管政策不會令投資者對加密貨幣卻步（上集）

▲ 全球最大加密資產管理公司Grayscale Investment行政總裁Michael Sonnenshein。

近日多國政府陸續落實監管加密貨幣交易及挖礦活動，除禁止交易外，中國部分省政府更打擊比特幣挖礦行為。全球最大加密資產管理公司灰度投資（Grayscale）行政總裁Michael Sonnenshein早前接受本報電話獨家訪問時表示，監管政策並不是新鮮事，料有關政策並不會令投資者卻步，放棄投資加密貨幣。

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Michael Sonnenshein表示，加密貨幣已漸入主流投資者視線，目前已看見部分資金從黃金市場流入比特幣等市場，相信未來加密貨幣市場將蓬勃發展，監管政策並不會對投資者造成阻力。

外國虛擬貨幣監管政策進度一覽，【下一頁】

他解釋，即使加密貨幣價格波動性高，但近月仍吸引不少投資者入場，皆因不少投資者認為，加密貨幣能提供比其他資產類別更高的回報。同時，在全球宏觀經濟環境下，通漲及低息環境亦為市場帶來不確定性，促使更多投資者趨向尋找其他另類資產投資。

另外他亦指，部分投資者亦期望透過投資加密貨幣，令投資組合更多元化。

他表示﹕ 「其實目前我們見到資產已開始輪動，部分資金正從黃金市場流入比特幣等其他資產市場。以去年年底為例，當比特幣價格屢創新高時，我們看見大批資金流出黃金市場。」 "We've already begun to see a rotation out of assets like gold into assets like Bitcoin. Thinking about the end of last year, we saw some of the largest outflows from gold funds when Bitcoin took off to new all-time highs,"

Michael Sonnenshein引述Cerulli調研機構數據表示，隨著世代更迭，估計在未來25年內，美國將有68萬億美元從上一代人流入年輕一代投資者手中。他預計，這筆鉅額資產轉移將利好加密貨幣市場。

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中國打擊挖礦活動 對比特幣有何影響？

不過，中國部分地區佔據全球過半比特幣算力，近月中國部分省市擬打擊比特幣挖礦，又會否對比特幣價格構成影響？Michael Sonnenshein指，過去比特幣挖礦活動重度集中在中國，但近年看見不少挖礦活動已開始從中國遷移到北美等其他地區。

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他指，加密貨幣的生態圈只發展了10至12年時間，其實仍有大量發展空間。他估計，挖礦活動未來將陸續遷移到全球各地，而不再集中在某些地區。

中國哪些地區掌控全球比特幣挖礦算力？詳見﹕【下一頁】

加密貨幣的潛力？

但長遠來看，加密貨幣的投資潛力到底在哪裡？Michael Sonnenshein認為，當微型貸款、融資、支付等基建發展成熟後，加密貨幣能成為未來廣泛使用的數碼黃金或儲值工具，亦能夠作為全球滙款工具使用。

他亦指，現時不少金融機構已著手籌備與數碼資產有關的項目，預料當數碼生態圈跟現有金融服務體系連接起來，屆時將釋放更多資金及吸引更多新投資者進入市場。

不過，隨著更多金融機構加入市場，Grayscale未來如何應對競爭？詳情請見﹕【下集訪問】

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編輯﹕賴奕羚