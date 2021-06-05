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【酒遍世界@iM網欄】溫差及異常的天氣 氣候變化對酒業的影響

名人薈萃 18:16 2021/06/05

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最近，氣候變化對全球的影響漸漸浮現。在香港，我們現在深深地感受到過熱的夏天，不尋常的颱風季節等等，這些氣候都令農業面對困境。在歐洲，每年同樣在經歷著溫差及異常的天氣。因此種植葡萄比起以往更難預計收成，產量也許會因一場春霜而全部被摧毁。

 

在酒的行業裡，地區、葡萄品種、年份，都是影響銷售的重要元素，這些元素通通都跟天氣有著密切的關係。地區代表著這個地區的氣溫，屬於近海或圍繞著山坡的地理環境及氣候，直接影響能夠種植的葡萄品種及釀出的品質。有些葡萄品種主要在較冷的地方才能種植（如雷司令），有的喜歡較暖的地區（如赤霞珠），而有一些像霞多麗可以在不同環境下生長。年份也跟天氣有相當的關連，給葡萄最佳的天氣便能釀出好年份的酒。

 

事實上，種植優質葡萄的氣候範圍比較狹窄。從歷史上來看，許多高品質葡萄酒在較冷的區域成長（如勃根地的黑皮諾）原因是葡萄藤在越困難的情況下發揮越佳，根部被迫長得特別深，在深處找出水份及營養。產量相對低，糖份和酸度成分集中在每顆果實之中， 釀出來的酒便相對平衡。葡萄樹在較舒適的環境下都會變得懶惰，因而種出的葡萄糖份高，產量也多，釀出的酒味道上較直接，每顆葡萄不能較難表現出本身的特性。

 

整個酒業都在為未來的天氣變化而作出準備，像波爾多地區的名酒莊，它們開始建立新科技，控制種植時反常氣溫帶來的危害。有些大企業如香檳品牌便會選擇移到別的新地域，發展葡萄種植。

 

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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