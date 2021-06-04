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【Apple】Apple更新AirTag增加私隱度 並正開發Android應用程式

環球政經 17:19 2021/06/04

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由Apple所推出的AirTag就私隱問題被受爭議，不少人都擔心AirTag會成追蹤他人的工具。雖然Apple就此一早已經準備了一系列的措施，例如在離開擁有者或追隨其他人活動「一段時間」後，就會發出聲響提示，但據官方的一開始的說法更會長達3天後才會出現提示。不過Apple日前作出有關更新，大幅縮短到8至24小時內發出提示。

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蘋果發言人表示，AirTag在更新後會在離開擁有者之後的8至24小時內，便會發出聲響提示，大大縮減了原定所說的3天。當AirTag靠近已連接的iPhone時，將自動作出更新。

【政府工略】學資處聘合約助理文員 月薪1.2萬元 需完成中四學業 【下一頁

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此外，Apple又指，正為Android用戶開發一款應用程式，有關的應用程序將「檢測」是否有AirTag或Find My的設備於身上。但Apple並沒有確切的發布日期推出有關應用程式，只表示該應用程序將在2021年較後時間推出。

 

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責任編輯：羅浩濂

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