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【中國聯通 762】中國聯通獲廣播電視節目制作經營許可證 將推出自家動畫作品

股樓投資 16:50 2021/06/04

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中國聯通（00762）將打入網上視頻圈，製作自家劇集作品。國家廣播電視總局向中國聯通（00762）頒發《廣播電視節目制作經營許可證》，獲得許可證後，中國聯通可以通過與內容產業鏈上下游開展合作，打造開放合作、互利共贏的大視頻內容聚合生態，逐步推出5G新直播等特色直播、自制網絡劇拍攝、自制體育賽事VR直播、自制演藝活動、自制動畫片等差異化內容產品。

大行予中國聯通投資評級及目標價﹕

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據內地媒體報道指，中國聯通將與平遙縣政府聯合制作共52集的大型動畫連續劇《古城小鏢師》，另外，聯通現正加緊籌備大型原創數字文創項目《非遺城市共同體》和數字文旅項目《別有侗天》。

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記者：郭秀慧

電視 經濟 媒體 中國聯通（00762） 5G

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