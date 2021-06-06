【職場熱話】HR投訴畢業生無遠見 上班NO SHOW 直言：要好好反省

人事部是把守公司人才的部門，無論任何職位都得先和人事面試才能被錄取。近日有網民於網上討論區發文，投訴最近畢業生毫無遠見。

網民經歷：

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有網民覺得樓主的想法大錯特錯，一個月多幾千元，一年就多幾萬元用！而且剛畢業的大學生什麼都要學，就不怕沒有東西能學。更有人直言：「那幾個畢業生做得不錯！」

【職場熱話】HR面試十問九唔應 上司斥「做嘢用下個腦」 打工仔嘆：給點同理心好不好 ？【下一頁】

有人就指，簽了合約最後沒有出現的確是沒有責任心的行為。但如果合約上寫着不用通知期就能即日辭職的話，那些畢業生也沒有錯。

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責任編輯：張瑋婷