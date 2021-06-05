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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】慢遊舍夫沙萬藍色山城

名人薈萃 18:09 2021/06/05

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北非摩洛哥，撒哈拉沙漠，聽到已感到熱辣辣，其實摩洛哥鄰近歐洲，對面岸是西班牙及葡萄牙，最北面對面岸就是直布羅陀，乘船只須1小時左右，或乘飛機約45分鐘便到達，前往歐洲非常方便，所以，摩洛哥吸引不少歐洲旅客到訪。

由於鄰近歐洲，天氣亦相當近似，擁有四個季節，伊夫蘭（Ifrane）這個小鎮有歐洲瑞士的美譽，是渡假勝地，每逢冬天下雪，將綠草的叢林，變成一片片的雪景。

穆罕默德從沙漠開車往伊夫蘭，花多個小時後終於到達小鎮了，四周樹木林立，綠草如茵；小鎮內不少房屋出租，在引導員帶領下，我倆租住一間廉價而優質的平房，環境優美，屋外不遠處看見一間清真寺，而剛巧下午從窗外傳來清真寺播放的聲響。

此時，穆罕默德的肚子已大羅大鼓。我們放下行李後便到附近的餐廳用餐，並舒緩一下長途車程的疲憊。他隨意走進了一間意大利餐廳，我點了薄餅及大蝦沙拉。但穆罕默德對這些食物不感興趣，我追間原因，原來他們不喜歡吃意大利薄餅，所以，看見他將薄餅放入口裹時，面容扭曲，他只淺嘗便放不吃。

穆罕默德對食物絕對有要求及堅持，就是不願意試新食物，只喜歡食傳統摩洛哥菜，所以，這晚的晚餐他親自下廚煮塔吉鍋（Tagine）。

早餐後，穆罕默德開車出發往北面的舍夫沙萬（Chefchaouen）。舍夫沙萬對面海岸是直布羅陀，而舍夫沙萬有北非摩洛哥最浪漫的山城的美譽！這座山城是我嚮往遊覧的地方，由於沙漠和舍夫沙萬位置剛剛相反，所以穆罕默德選擇在伊夫蘭為中途站休息。

下午，終於到達舍夫沙萬，眼前正是依山而建的一座座藍白色交織的小屋，深淺不一的藍色調，眼睛被這美麗小城吸引着。

進入城內，我們隨即租了一間小屋，每日租金500DH（約港幣430元），這房屋外型及室內設計獨特，仿如希臘小島，美麗、神秘! 此刻，穆罕默德嚷着說午餐，我們揀選了其中一間餐廳，坐在露台，高居臨下，風景相當美麗。我們悠間享受這個藍色山城，餐後，漫步穿梭五顏六色的巷弄。（續）

 飽覽藍色山城的景緻

 藍色山城充滿童話色彩的神祕小鎮

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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