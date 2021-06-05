【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】慢遊舍夫沙萬藍色山城

北非摩洛哥，撒哈拉沙漠，聽到已感到熱辣辣， 其實摩洛哥鄰近歐洲，對面岸是西班牙及葡萄牙， 最北面對面岸就是直布羅陀，乘船只須1小時左右，或乘飛機約45 分鐘便到達，前往歐洲非常方便，所以， 摩洛哥吸引不少歐洲旅客到訪。

由於鄰近歐洲，天氣亦相當近似，擁有四個季節，伊夫蘭（Ifra ne）這個小鎮有歐洲瑞士的美譽，是渡假勝地，每逢冬天下雪， 將綠草的叢林，變成一片片的雪景。

穆罕默德從沙漠開車往伊夫蘭，花多個小時後終於到達小鎮了， 四周樹木林立，綠草如茵；小鎮內不少房屋出租，在引導員帶領下， 我倆租住一間廉價而優質的平房，環境優美， 屋外不遠處看見一間清真寺， 而剛巧下午從窗外傳來清真寺播放的聲響。

此時，穆罕默德的肚子已大羅大鼓。 我們放下行李後便到附近的餐廳用餐，並舒緩一下長途車程的疲憊。 他隨意走進了一間意大利餐廳，我點了薄餅及大蝦沙拉。 但穆罕默德對這些食物不感興趣，我追間原因， 原來他們不喜歡吃意大利薄餅，所以，看見他將薄餅放入口裹時， 面容扭曲，他只淺嘗便放不吃。

穆罕默德對食物絕對有要求及堅持，就是不願意試新食物， 只喜歡食傳統摩洛哥菜，所以，這晚的晚餐他親自下廚煮塔吉鍋（T agine）。

早餐後，穆罕默德開車出發往北面的舍夫沙萬（Chefchaou en）。舍夫沙萬對面海岸是直布羅陀， 而舍夫沙萬有北非摩洛哥最浪漫的山城的美譽！ 這座山城是我嚮往遊覧的地方，由於沙漠和舍夫沙萬位置剛剛相反， 所以穆罕默德選擇在伊夫蘭為中途站休息。

下午，終於到達舍夫沙萬， 眼前正是依山而建的一座座藍白色交織的小屋，深淺不一的藍色調， 眼睛被這美麗小城吸引着。

進入城內，我們隨即租了一間小屋，每日租金500DH（約港幣4 30元），這房屋外型及室內設計獨特，仿如希臘小島，美麗、神秘 ! 此刻，穆罕默德嚷着說午餐，我們揀選了其中一間餐廳，坐在露台， 高居臨下，風景相當美麗。我們悠間享受這個藍色山城，餐後， 漫步穿梭五顏六色的巷弄。（續）

▲ 飽覽藍色山城的景緻

▲ 藍色山城充滿童話色彩的神祕小鎮

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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