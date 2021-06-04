【CCL】二手樓價整體指數齊創新高　新界西指數創近兩年新高　中原︰CCL有望於年中重返高位

次季新盤接連推出帶旺樓市，二手市場亦交投暢旺，樓價反覆向上。經歷上周微跌後，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL本周反升至185.16點，創91周新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL三大整體指數齊升，兼齊創新高。中原城市領先指數CCL報185.16點，創91周新高，按周升0.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.55點，創92周新高，按周升0.70%。CCL（中小型單位）報185.40點，創91周新高，按周升0.65%。黃良昇相信，樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的高位。

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分區指樓方面，4區樓價指數齊升，是2020年12月以來首見。新界東CCL_Mass最新報200.58點，重返二百點水平，創97周新高，按周升2.10%，升幅為10周以來最大，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報173.41點，創100周新高，按周升0.33%。港島CCL_Mass報192.67點，按周升0.74%。九龍CCL_Mass報179.26點，按周升0.23%。

值得留意的是，新界西CCL_Mass最接近自己的歷史高位176.99點，相差僅2.03%。黃良昇預期新界西樓價將持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體樓市繼續向上。

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