【打定唔打?】恒隆地產推逾打針優惠 市民於旗下商場消費滿100元 即送200元禮券

為鼓勵市民打針，商界紛紛推出不同優惠及抽獎活動，恒隆地產今日（4日）公布推出逾1,000萬元的措施，並向集團旗下已接種疫苗的員工提供額外兩天有薪疫苗假期及發放高達4,000元的恒隆電子購物禮券。

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另一方面，顧客於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿港幣100元，即可獲發總值港幣200元的恒隆電子購物禮券。

同時，每位於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲港幣1,000元的恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率於2021年10月31日前達到七成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得港幣3,000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。

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責任編輯：潘曉豐