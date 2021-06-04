【AI無人機】智能叛變？聯合國：軍用無人機　自主追殺逃離士兵

▲ 近日一份聯合國委外報告指出，去年利比亞內戰時一架軍用無人機，在無人員控制下自主展開攻擊。

人工智能（AI）的威脅論不絕於耳，甚至引發不少如電影《未來戰士》或《智能叛變》等情節的聯想，擔心AI反抗人類出現各種恐怖景象。近日一份聯合國委外報告指出，去年利比亞內戰時一架軍用無人機，在無人員控制下自主展開攻擊。

綜合外媒報道，這份委外報告是由一個獨立的專家小組撰寫，該無人機被委外報告形容為「致命自主武器系統」，由利比亞首都的黎波里政府所支援的部隊擁有，以及透過AI驅動。

報告指出，事件發生在2020年3月，當時無人機用來追殺逃離的敵方軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）的民兵。而武器系統被設定為，可在操作人員與軍械間沒有指令連結下攻擊目標，並具備搜索能力。

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據了解，該無人機是由土耳其軍火企業STM所研製，配有炸藥和敵方辨識系統，可以利用「Kamikaze」（神風特攻隊）的自殺式作戰方式，撞擊目標並引爆。

美國馬里蘭州的無人機作戰與恐怖主義研究專家Zak Kallenborn表示，這可能是無人機首次自主攻擊人類，其中最大問題在於敵我辨識系統是否有可能會誤判目標。

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責任編輯：張寶燕