【英鎊定存】花旗料英鎊短期上衝1.42 做定存有升有息

▲ 憧憬英國快將全面解封及明年加息，英鎊日前曾創3年高。

英倫銀行持續由鴿派愈趨轉鷹，憧憬英國最快明年首季加息，以及6月21日全面解封，一度刺激英鎊兌美元走強，升至3年新高。不過，今天（6月4日）因美元轉升，包括鎊滙等非美貨幣回吐，英鎊也急回，逼近1.4關爭持。

此外，市場對英國能否提速於未來約9個月後就恢復加息，仍呈大分歧，如大行花旗料須待2024年才具備較充分的加息條件，但相信無阻滙價短期內再破頂，試衝1.42才遇阻力；可是，年底或再失守1.4，專家忠告屆時才吼位低吸。

事實上，央行「狼來了故事」屢見不鮮，英國財金高官去年曾多番放風擬今年實施負利率，如今疫後全球央行已鮮有再提負息。

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唯其如此，港銀早已搶閘偷步上調英鎊定期存款息率，舉集友為例，本周二（6月1日）剛把7天短存享10厘息，截止期順延1個月至6月底，跟南商與恒生 （00011） 齊膺冠絕全城的3大高息王。

同樣，花旗早前已驟加1個月年息0.8厘，新息率重上兩厘，跟滙豐及中銀香港 （02388） 看齊。另一方面，花旗專家料短期內鎊滙或再試衝1.42的3年高位，而業界指，對英鎊有實際需要者，如申請BNO移民等，不妨趁英鎊有升有息開立定期存款，博滙息雙賺。

專家料教賺盡英鎊滙息醒招【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，鎊滙本周初急升至3年高位，主因有3，包括︰

（1）英倫銀行持續鷹派取態，尤其是貨幣政策委員弗利格（Vlieghe）早前提到，首次加息或於2022年第一季出現；

（2）英國或於夏季中期，繼續放寬限制措施，經濟逐步正常化；

（3）該國大於預期的刺激政策，亦利好英鎊氣氛。

展望滙價的短中長期前景，黃栢寧預期，英鎊兌美元3個月內目標價為1.42，6至12個月目標價為1.36，長綫為1.37。

問及為何英鎊的升勢難以持續，年底料失守1.4心理關口，低見1.36？黃栢寧解釋，英國失業情況或會持續一段時間，所以英倫銀行可能維持額外的寬鬆措施，料2024年之前不會加息。

另一方面，上商研究部主管林俊泓對英鎊較樂觀，料年內高低區間介乎1.39至1.43，年底目標1.4。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚