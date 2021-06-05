【清酒新世界@iM網欄】Désir et Sauvage 醸し人九平次．二

上個星期跟大家簡單地介紹了一下醸し人九平次這個酒造，這一次同樣不會令大家失望，知道大家都想知道多一點關於他們的清酒，他們主要有三個系列，這包括Désir et Sauvage系列、Collection系列、以及Origine系列，今天我們就由最具代表性開始說起吧！

首先先來介紹一下Désir et Sauvage系列，這系列一共有兩款清酒，採用的酒米包括有眾所周知的酒米之王「山田錦」，還有就是擁有最古老酒米的「雄町」。這個系列雖說是最普通的系列，但卻是醸し人九平次最具代表性的系列，若果想嘗試上一篇所提及「五味均衡」的味道，就一定要從這個系列開始了。

以上也說了這系列一共有兩款清酒，清酒的酒瓶還帶有法國的氣息，只要看過一眼就能刻在腦海中。第一款是九平次 純米大吟釀 山田錦 EAU DU DÉSIR，在法國「EAU DU DÉSIR」的意思是希望之水的意思，是一款能夠讓飲用的人感受到「希望所帶來的力量，同時也擁有幸福的感覺」的一款清酒，藏主説利用Bordeaux 酒杯才能發出這款清酒特性，同樣也是最佳的選擇，原因是因為杯口較小更能感到酒的鋒利感，而杯肚較小能夠抑制山田錦的甘香和旨味，這能夠更容易感受到他們獨特的酸味。這款清酒也曾經得到了2010年法國侍酒師大賽冠軍Benjamin Rofe這樣的好評：「是非常優雅的佳花，富有花的形象！玫瑰花、蜜瓜、白芷、茴香、蒔蘿的香味，甜酸平衡極好。這種完美的氣息與味道的平衡，是葡萄酒無法提供的。」；另外一款則是九平次純米大吟釀雄町 SAUVAGE，「SAUVAGE」代表野性，一般我們會形容山田錦如女性的溫柔，而雄町我們就會形容為富有男性野性和強壯的意思，而這次藏主就推薦使用Burgundy 酒杯，由於這款清酒本身就有大量酸的風味，而Burgundy 酒杯的杯肚比較大，這樣一來可以更容易感受到雄町特有的鮮味，也就是米香！相信大家都很理解採用雄町酒米釀造出來的清酒的特性吧，一支清酒開瓶後，時間越長味道的轉變越多，變化更複雜，就好像紅酒一樣！

是不是對這兩款清酒有更多的理解？快去重新體驗一下這清酒吧，題外話，有時候真的要嘗試一下利用不同的酒杯試一試手上的清酒，這個我能保證一定擁有不同的感受！至於Collection和Origine系列，我們就留在下星期再給大家繼續介紹吧！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地電話：052-621-2185官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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