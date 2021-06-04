【新常態】電子商務疫下發展迅速　帶動環球貿易

去年今日，疫症使全球陷入停頓。當北美和歐洲疫情仍處於初期階段時，亞太區已充分感受到疫情的影響力。

街道空無一人、工廠關門，曾經佈滿飛機的天空變得寂靜。很多城市，有些情況甚至整個國家，都陷入癱瘓狀態。把疫情形容為這一代人的經濟大蕭條，這樣說一點也不誇張。

疫情對境內和跨境貿易的打擊尤其嚴重，疫情從每一個層面影響商貿。不論是曼谷知名美食勝地耀華力路 (Yaowarat) 的路邊攤，抑或是香港中環的奢侈品零售店，均無一倖免。



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亞太區貿易恢復快

一年後，各種貿易形態反映亞洲正逐步回歸，捲土重來。事實上，儘管北美和歐洲的經濟整體上仍處於低迷，但部分亞洲國家的跨境貿易已經重回正軌，甚至超越疫情前的水平。

與此同時，電子商務蓬勃發展，即使從前網上購物處於落後水平的市場，包括香港亦開始慢慢蓬勃起來。

毋庸置疑，這場疫症加快了電子化發展。全球市場的銷售商品急劇增加，成為無數企業的支柱，並幫助低迷經濟穩健增長。話雖如此，大大小小的企業都已經加快發展其電子產品一段時間，因為他們早意識到網上銷售平台對業務取得成功無比重要。

回想過去，顧客必須要走進商店才能購物；相反，今時今日，我們只需多用手機，便可以從印尼直接聯絡製造商訂購家具，並從韓國訂購電子產品。

企業也是如此，他們再也不需要遠訪他國的工廠，並可輕鬆在網上買貨和補貨。正如 DHL Express 最近一項研究預測，到 2025 年供應商與專業買家之間， 80% 企業對企業 (B2B) 銷售互動將透過電子渠道進行。

▲ 北美和歐洲的經濟整體上仍處於低迷，但部分亞洲國家的跨境貿易已超越疫情前的水平。(法新社資料圖片)

B2B市場 亞太區市佔率大

儘管電子商務的興起一般與企業對消費者 (B2C) 貿易有關，但在阿里巴巴、環球資源企業、樂天市場和 IndiaMART 等平台的推動下，B2B 市場的全球銷售額在疫情爆發前已超越 B2C 領域，在 2019 年的總銷售額為 12.2 萬億美元。這是 B2B 市場在 2013 年 5.8 萬億美元的兩倍以上。預計到 2027 年，將進一步增長至 20.9 萬億美元。

就規模和價值而言，亞太區佔 B2B 絕大多數市場份額，其中近 80％ 電子商務平台和網上市場的 B2B 貿易都是來自亞太區。

而推動這一大趨勢的正是千禧一代，這並不足為奇。原因是他們已經成為專業決策者，並佔所有 B2B 購買決策的 73％。



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▲ 實時追蹤貨運，讓寄貨者和收貨者可在任何特定時間了解貨物的所在位置。(法新社資料圖片)

千禧世代需求變 逼物流業升級轉型

千禧一代作為「數碼原居民」，在 B2B 交易時會把個人經歷（例如在網上購買所有生活雜貨和家用電子產品）轉化為更高的期望。例如：更快速的送貨時間、更具彈性的訂單，以及更高透明度的購物流程。

因此，儘管直接面對消費者和 B2B 的銷售量有所增加，供應鏈運作的需求和複雜性也隨之提高。然而，這對買賣雙方之間重要中介物流公司的經營方式造成重大影響。

物流行業正受到嚴重影響，貨運代理和送貨服務供應商採用創新方法，以滿足顧客日益增長的期望，以及追隨迅速發展的貿易數碼化。

舉例，DHL 推出了多項新措施，例如引入數碼貨運平台 myDHLi，以便實時追蹤貨運，讓寄貨者和收貨者可以在任何特定時間全面了解貨物的所在位置。 其他措施包括自動化清關、數碼化交易，使交易完全無紙化，甚至能夠計算貨運對二氧化碳的影響，以及透過選擇替代燃料來減少或抵銷氣體排放。事實上，千禧一代把業界的焦點集中在對環境的影響，實屬合理且值得稱讚。

最近，我們承諾透過可持續發展燃料來滿足航空和長途運輸最少 30％ 的燃料需求，並計劃部署 8 萬輛電動汽車，在未來 9 年內實現 60％ 車隊電氣化。到 2030 年前，集團在氣候中立物流方面的總投資額將超過 660 億港元。

我們看到電子商務的興起，以及千禧一代在決策過程中形成的全球貿易形態趨勢和其推動的變化，包括自動化升級和進一步關注實踐可持續發展。這一切都反映物流業在未來有趣的旅程。

最後，業界數碼化不但應提高整個送貨過程的效率，使全球各地的買賣雙方受益，更應使環境和整個社會均能受惠於更符合可持續發展的解決方案。

▲ DHL全球貨運物流亞太區行政總裁梁啟元