【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

▲ 恒隆地產：完成接種者商場消費滿100元 送200元恒隆電子購物禮券

恒隆地產 （00101） 宣布推出總值逾1,000萬元的措施，鼓勵全民接種疫苗。顧客於今年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括 Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元， 即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券，推廣活動的詳情將於稍後公布。

另外，恒隆將會向每位已完成接種疫苗的合資格香港員工提供額外兩天有薪疫苗假期及發放高達4,000元的恒隆電子購物禮券。

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恒隆表示，每位於今年9月底前完成接種兩劑疫苗的 合資格香港員工，可獲1,000元的恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率於今年10月底前達到7成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得3,000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。

恒隆早於今年3月，已提供彈性讓員工於辦公時間內前往接種疫苗，另亦與一家醫務中心合作，為員工提供免費的疫苗接種服務。

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編輯：袁諾曦