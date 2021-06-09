【iM人物專訪】惠理蘇俊祺：大市下半年欠驚喜 揀股不揀市

蘇俊祺認為去年全球均受到疫情影響，很多國家經濟受到很大影響，由於中國是First In First Out（先進先出），很快就復原，但對全球來說可能只得中國是這個情況，所以去年有很多外國資金投入到中國市場，不過今年相信不會再這樣，反之會比較平淡，「我們覺得今年會比較平淡，是揀股的一年。去年你只要買一些龍頭股都可以賺取很好的回報，但今年則相對沒這麼容易。」

科網板塊見底未？ 惠理蘇俊祺：長綫投資今年是很好的買入機會，見【下一頁】

他指出，可以從幾個原因去分析，首先中國其實自今年初開始已經在收緊銀根，流動性相對放慢，下半年的貨幣供應很可能等於或低於Nominal GDP growth（名義國內生產總值增速），所以去槓桿的情況會持續。第二，上半年中國經濟主要增長點是來自出口和房地產，但出口增長只是一個暫時性的因素，因為有很多國家都受疫情影響而要封城，導致供應鏈大受影響，反之中國因為最早從疫情中復元，受影響程度較低，工廠開工不受任何影響，所以此期間在全球貿易上一直獲得市場份額，從4月份出口數據可見勁力十足，達20%以上，同時很多貨櫃和船價都升了幾倍，相信這個情況會繼續一段時間，惟當全球愈來愈多人接種疫苗，各國陸續復元不用再封城之後，這個情況就未必可以持續下去。

第三是中國的刺激經濟政策會相對減少，「我們可從固定資產投資（FAI）或政府開支情況見到，其實在過去兩三個月全部都是單位數增長，可預視下半年經濟增長速度會較上半年有所放緩，但是在這前提下，雖然不會像去年一樣甚麼都升，也不會出現牛市，甚至今年因為比較平靜，反而會有很多選股的機會。

蘇俊祺強調下半年「揀股不揀市」，到底買甚麼？由旗艦基金「惠理價值基金」的十大持股，大家可從中找出一些蛛絲馬跡。很明顯，周期股在十大持股有一定分量，如台積電、中遠海控（01919），持股比重超過一成，中遠海控更完全符合今年由新轉舊的輪動風格。據了解，惠理之前對不同的周期板塊作過研究，並分析各個行業的供需格局，始終以台積電及集裝箱航運的確定性最高，皆因同樣是受惠供應短缺及供應鏈中斷，這兩類股份的新產能很難一下子投產，供需失衡的局面較易延續下去。

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記者：張以正、林衛