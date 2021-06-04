【上太空】SpaceX第22次運送物資到國際太空站 水熊蟲和短尾魷魚被列入其中

美國太空探索公司Space X於當地時間周四（3日）下午1時29分從NASA位於佛羅里達州甘迺油航太中心成功發射火箭運送站給物資到國際太空站，當中包括知尾魷魚和水熊蟲兩項作研究用的生物。

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是次是Space X第22次運送物資到國家太空站，除了運送一般補給物資，還有5,000隻水熊蟲（Tardigrades）、以及128隻會發光的短尾魷魚（Bobtail squid）作研究之用。主要研究人員Thomas Boothby認為，太空飛行可能是真正具挑戰性的環境，了解這兩種生物怎樣在這些環境生存和繁殖，並學習反應機制，便可應用在保護太空人。

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責任編輯：潘曉豐