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【台灣疫情】芯片產業受疫情衝擊　封裝廠京元電子爆疫3成員工未能復工 影響產能3成（第二版附短片）

股市 17:58 2021/06/08

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【台灣疫情】芯片產業受疫情衝擊　封裝廠京元電子爆疫停工兩日

台灣疫情未見明顯好轉，今日新增連同「校正回歸」回補共錄474例新冠病毒感染，台灣芯片產業鏈受到疫情衝擊。半導體封裝廠京元電子（台：2449）公告，因應新冠病毒（COVID-19）疫情，公司產線自周五下午7時20分起，全面停工48小時進行清潔消毒。京元電子總部設於新竹，是台灣主要的芯片封裝、封裝測試商，是全球最大的專業測試廠，主要服務包括晶圓針測、IC成品測試及封裝。

京元電子最新表示，由於外勞員工感染群組人數群組持續擴大，因此仍需要隔離而未能復工，佔員工人數約30%，相信會影響6月營收及產能30%至35%。針對上述損失產量，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能之損失，故預估對公司全年財務、業務無重大影響。此前京元電子表示，6月產量受到影響約4%至6%，佔6月營收4%至6%。

據台灣中央社報道，京元電子爆發外籍移工群聚傳染，截至昨天已確診45人，另有快篩陽性51人，董事長李金恭今早受訪時仍稱，會加強管制移工活動區域、公司分艙分流，但暫不考慮停工。

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（第二版更新京元電子最新回應）

編輯：麥德銘

台股 疫情 晶片 台灣
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