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【職場熱話】從事飲食兩年 立下決心轉行 答應朋友做生意 卻怕應酬

理財智慧 13:00 2021/06/05

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踏入社會免不了和上司、客人應酬，一想到要和陌生人談笑風生，還要時刻注意不要得罪別，一眾打工仔也不由得叫救命。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人和他一樣害怕應酬和接觸新事物。

網民經歷：

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有網民安慰樓主：「做下做下就識，無人一開始就乜都識」，建議他不要太擔心。另外，樓主也要逼自己跳出舒適圈，主動接觸他人。就算丟臉也可以成為一個經驗，丟臉得多就會知道要說什麼了。

【職場熱話】同事行近寒氣迫人　每日帶紅色木盒放枱面　疑似「養鬼仔」　事主不禁追問反遇上怪事【下一頁

不過亦有人擔心樓主，指舊朋友十年不見找人肯定「伏」！他覺得好大機會會是傳銷，建議樓主多了解詳情再答應朋友做生意。

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責任編輯：張瑋婷

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