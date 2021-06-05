【職場熱話】從事飲食兩年 立下決心轉行 答應朋友做生意 卻怕應酬

踏入社會免不了和上司、客人應酬，一想到要和陌生人談笑風生，還要時刻注意不要得罪別，一眾打工仔也不由得叫救命。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人和他一樣害怕應酬和接觸新事物。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有網民安慰樓主：「做下做下就識，無人一開始就乜都識」，建議他不要太擔心。另外，樓主也要逼自己跳出舒適圈，主動接觸他人。就算丟臉也可以成為一個經驗，丟臉得多就會知道要說什麼了。

【職場熱話】同事行近寒氣迫人 每日帶紅色木盒放枱面 疑似「養鬼仔」 事主不禁追問反遇上怪事【下一頁】

不過亦有人擔心樓主，指舊朋友十年不見找人肯定「伏」！他覺得好大機會會是傳銷，建議樓主多了解詳情再答應朋友做生意。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷