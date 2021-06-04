【宏觀術數@iM網欄】夏至前談談奇門遁甲 簡易介紹最古的擇吉術

剛過去的星期六為二十四節氣的「芒種」，本月21日便到了陽氣盡陰生的「夏至」節了。

常常談及夏至在術數及易學中都有重要意義，並且對世局年運也有值得注意的啟示。

「若能了達陰陽理，天地都來一掌中」《奇門、湮波釣叟歌》

術數中最重視「二至」：「冬至一陽生、夏至一陰生」這兩個節氣的，除了易學用以計算陰陽盈虛變化外，便應算奇門遁甲，以「二至」來作陰陽順逆局數的轉捩點，正好藉此時機順道介紹一下此門古術數。

說它重視冬、夏二至，最簡單莫如奇門日盤又時盤的定局，都是以二至來分陰陽順逆的。即是夏至後陽盡陰生，便全用陰（逆）遁，冬至後陽氣重生便全用陽遁。暗示著它與地球繞太陽軌道的關係。

前期談及業力法則時，引述過術數先賢的大軍師們，多少都和奇門兵占扯上點關係，這是由於其於奇門遁甲特別擅於行軍佈陣，決勝千里以外，於個人層面則利於行動擇吉以趨旺運，近年亦多使用於運動博奕占算上。有些研究古術數朋友相信，如果認為歷史上諸葛孔明真的曾借東風，可能是以六壬數計數天時所得，而佈置八陣圖為實的話，便應和奇門遁甲關係較了。

初學者容易覺得稍為複雜，除了因為源遠流傳下來起例的分歧外，主要還是遁甲術所用曆法和日常並不相同。奇門曆是以一年為360天計算的，具體分成二十四個節氣，每個節氣細分上、中、下三元，各管5天，每天12個時辰（60個時辰為一局），轉局的時刻必定在甲日或己日的子時（甲子時）開始。由於地球繞日一年合共約365.25日，多出約五又四分一天，累積幾年後差異變大，便須要以置閏（或其他方式）調節，以便和太陽曆法接軌，型式類似農曆閏月或西曆4年一閏於2月29日加多一天。而奇門置閏的日子則規定必在大雪或芒種兩個節氣內，即是於冬至或夏至前一個節氣完成，就如以冬至為一年的間始，到了夏至更是半年過去，氣機改變前先把舊賬算清一清，再開始新的陰陽盈虛。現代有電腦軟件幫助，只要觀念弄清楚便容易掌握，用於擇吉或占卜常有奇應。《要知置閏在何時…方算破解奇門訣》

以下圖解方便了解，讀者如果明白360日一年，陰陽各半年，夏至及冬至換局便足夠了。

遁甲術使用的地盤為「九宮圖」，即是洛書的基本盤，包含了八個方位（八方：東、南、西、北及四偶）及中宮，配合奇門局數所起出的天、地盤及星、門、神煞，便可以計算出甚麼時候從有那方位出行或作某些行動、佈置或涉及「法奇門」的儀軌，對己方最為有利。亦可以此用作占算敵我、人我雙方的動態，以求「知己知彼、百戰百勝」。

與遁甲術型式是接近的術數，應算是玄空飛星風水了。一方面彼此都使用九宮洛書圖作地盤，亦同時使用同類同的陰陽順逆紫白飛星系統，就算玄空風水所使用到的流日及時的紫白，亦是以「二至」分陰陽順逆的，可能是從奇門遁甲衍生發展出來，兩者之間一動一靜，配合不同需要和場合上使用。

一周後6月15日甲午日便正日奇門陰遁的開始，今年會早於夏至來臨，如果讀者有興趣可以再以實例擇吉深入示範，並盡用天時催旺。

▲ Picture Credit :Fanky Chak

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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