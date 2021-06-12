【餓「新」嘗啖＠iM網】終於試了 相當精緻的甬幫菜

疫情下許多餐廳經營艱難無奈結業，但亦有許多餐廳應運而生，正所謂一雞死一雞鳴，世間萬物，本來就沒有絕對，說穿了，不過是適者生存。最近一家人氣新店「甬府」，價錢一點都不便宜，但卻經常高朋滿座，找不到熟人還很難訂到位呢，堪稱疫情下的奇葩，基於好奇，就去試試。

樓高三層的餐廳，老實說，真的不知道有多大，因為所謂的大廳只不過三、四張枱而已，其它的一律變成大房，約有七、八間吧，間間巨無霸，佈置裝潢講究，對典雅貴氣做出了不一樣的精彩演繹。

寧波又稱甬，店名「甬府」，如假包換做的就是寧波菜，其開在上海的「甬府」早已聞名，今次也算是猛龍過江。所謂的寧波菜就是甬幫菜，以鮮、鹹、臭、甜、糯融滙於舌尖而聞名，口味屬於打開味蕾的「重」。這個浙江派系對飲食文化舉足輕重，屬中國高級餐飲代表之一。

開場白是一盤游來游去的金魚，好不生動，中間有一小碟的黑色物體，原來是寧波烤菜，賣相當然不及游魚吸引，但香氣四溢，味道也很不錯，口感介乎菜乾和梅菜之間。我們夾菜都非常小心，唯恐汁液弄污盤水，魚兒遭殃。

▲ 寧波烤菜



再上的是油渣芋艿羹，單人份 Fine Dining 式上桌，伴以熱盅碓保溫度，隱約還見到咕嚕冒泡，正！飲羮最怕溫溫吞吞半寒不熱。這羮未見其身已聞到豬油飄香，入口更是油香豐盈，油渣香，芋艿細膩，奇妙地融為一體，不咸也不膩，雖然份量不少，但也被我清盤，餘香久久不散。

▲ 油渣芋艿羹



甬幫菜最擅長烹調海鮮，講究鮮嫩軟滑、通過輔料的襯托，在最大程度上發揮出食材的鮮味。這天的招牌十八斬，就見其工。

每年秋冬，都是寧波盛產梭子蟹的季節，以往冷藏枝術不發達，漁民吃不完就用鹽和白酒醃製梭子蟹來「保鮮」，甬府很聰明，運用現代冷凍技術，捕捉後立即用零下七十八急凍保存，成為無菌狀態，以供全年食用。需要時再以陳年花雕、醬油及多種香料醃製入味。

▲ 色香味俱全的十八斬



十八斬，顧名思義，就是將梭子蟹斬成十八件。要將一隻雞斬十八件不難，要將一隻小小的蟹沒有一絲拖泥帶水地斬開十八件，蟹肉紋理分明，膏肉分佈均勻，絕對不是件易事。聞說已久的十八斬一上枱，眾人嘩嘩聲，相機先食。這蟹擺盤精緻，配着誘人的醬色，猶如鮮花一樣，醬汁力度輕輕帶出蟹肉鮮味，膏香甘甜鮮鹹合一，意想不到竟比韓國醬油蟹更勝一籌，蟹水加上醬汁經過醃製變得更具鮮味。這天還吃了不少佳餚，承惠一人一千五，貴得有道理。

▲ 冰鎮花膠

▲ 精緻前菜

▲ 這菜名叫捨得，一斤菜只用菜心部份的位置，非常捨得。

▲ 肥美聖子

▲ 炒薯仔惹味有口感

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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