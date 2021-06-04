【政府工略】學資處聘合約助理文員 月薪1.2萬元 需完成中四學業

學生資助處聘請合約助理文員，月薪12465元，需完成中四學業，主要協助處理在職家庭及學生資助事務處的資助申請及發放等事宜，職位視乎部門的運作需要，可能須輪班當值、不定時工作（包括星期六、日及公眾假期）及超時工作。與此同時，受聘者會被分派到部門包括在職家庭津貼辦事處或學生資助處的辦公室工作。而職位將按非公務員合約條款聘用，為期6至12個月。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格 [G..F. 340 (Rev.3/2013)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局互聯網站下載該表格。

填妥申請表格後，請連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表及工作證明文件（工作證明書及/或僱主信）的副本，於2021年6月7日或以前送達或郵寄至查詢地址（如郵寄申請，申請日期以郵戳為憑）。

請在信封面註明「應徵合約助理文員職位」。如郵寄申請，請貼上足夠郵票以防申請文件因郵費不足而不能寄達查詢地址。逾期遞交、未妥為簽署的申請表格、資料有缺漏／並未附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，將不獲考慮。是次招聘並不接受網上申請。

申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後10個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。在職家庭及學生資助事務處不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署12樓，學生資助處行政組人事部

查詢電話：2150 6257

截止申請日期(日/月/年)：07/06/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂