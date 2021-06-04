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【大行點睇】美銀證券重申萬國數據「買入」評級　認為近期股價回落屬入市良機

股樓投資 16:26 2021/06/04

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美銀發表研究報告指，與萬國數據(09698)管理層就行業定價、供需情況、監管及ESG要求等各方面進行討論後，對其看法維持正面，重申「買入」評級，認為近期股價回落屬入市良機。

該行指，近期一個在江蘇的數據中心項目出現高度競爭引起市場關注，有價格戰的潛在風險，惟公司指出該項目屬個別例子，表明在定價上沒有壓力。

美銀認為，在中國數字化、5G、物聯網生態等發展下，數據行業未來需求仍然強勁，加上一線城市供應緊張，萬國數據更有優勢，基於2022年企業價值倍數約37.5倍，予目標價111.5元。

大行對萬國數據評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

萬國數據－SW（09698） 港股

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