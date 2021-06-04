  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (五) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】Target及沃爾瑪促銷活動　與亞馬遜檔期重疊直接競爭

商業 16:51 2021/06/04

分享：

亞馬遜日前公布了其年度會員促銷日(Prime Day)將於21至22日舉行，然而，Target及沃爾瑪（Ｗalmart）等對手，也宣布於該檔期期間舉行促銷活動，希望與亞馬遜直接競爭，爭取更大市場份額。

【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品

《Retail Dive》報道，Target 宣布將於6月20至22日推出名為Target Deal Days的促銷活動，其促銷活動為所有人設計 ， 消費者無需成為會員亦可享受所有產品類別之優惠，還提供數碼禮品卡5%折扣等優惠。另一方面，沃爾瑪亦宣布將於6月20至23日舉行銷售活動 Deals for Days，以線上和僅限商店的特價產品為特色。該零售商表示，消費者可以在多個類別中找到黑色星期五般的折扣，包括獨家商品。 

事實上，據數據分析公司 Digital Commerce 360的數據，去年Prime Day 的全球收入估計高達 104 億美元。有見市場需求龐大，令各大零售商也希望分一杯羹，直接重疊促銷活動日期。有分析認為，個別零售商在促銷活動中沒有設會員限制，可能將成功吸引亞馬遜的潛在消費者「轉會」。另外，分析又提到，零售商在活動期間所提供的服務，如配送服務，亦是關鍵的取勝因素之一。

【ESG】亞馬遜美國推WorkingWell計劃　目標到2025年減一半工傷事故

責任編輯：蘇穎琪

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品
2021/06/03
【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品
【缺櫃潮】亞馬遜等網購平台搶佔歐洲倉庫、提早存貨「霸位」　空置率創新低
2021/02/09
【缺櫃潮】亞馬遜等網購平台搶佔歐洲倉庫、提早存貨「霸位」　空置率創新低
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
2021/04/21
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
【ESG】亞馬遜美國推WorkingWell計劃　目標到2025年減一半工傷事故
2021/05/18
【ESG】亞馬遜美國推WorkingWell計劃　目標到2025年減一半工傷事故

你可能感興趣

【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品
12:41 2021/06/03
【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品
【缺櫃潮】亞馬遜等網購平台搶佔歐洲倉庫、提早存貨「霸位」　空置率創新低
12:50 2021/02/09
【缺櫃潮】亞馬遜等網購平台搶佔歐洲倉庫、提早存貨「霸位」　空置率創新低
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
13:24 2021/04/21
【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗
產品 商品 零售 銷售 黑色星期五

下一篇文章

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件