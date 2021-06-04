【疫市營商】Target及沃爾瑪促銷活動　與亞馬遜檔期重疊直接競爭

亞馬遜日前公布了其年度會員促銷日(Prime Day)將於21至22日舉行，然而，Target及沃爾瑪（Ｗalmart）等對手，也宣布於該檔期期間舉行促銷活動，希望與亞馬遜直接競爭，爭取更大市場份額。

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《Retail Dive》報道，Target 宣布將於6月20至22日推出名為Target Deal Days的促銷活動，其促銷活動為所有人設計 ， 消費者無需成為會員亦可享受所有產品類別之優惠，還提供數碼禮品卡5%折扣等優惠。另一方面，沃爾瑪亦宣布將於6月20至23日舉行銷售活動 Deals for Days，以線上和僅限商店的特價產品為特色。該零售商表示，消費者可以在多個類別中找到黑色星期五般的折扣，包括獨家商品。

事實上，據數據分析公司 Digital Commerce 360的數據，去年Prime Day 的全球收入估計高達 104 億美元。有見市場需求龐大，令各大零售商也希望分一杯羹，直接重疊促銷活動日期。有分析認為，個別零售商在促銷活動中沒有設會員限制，可能將成功吸引亞馬遜的潛在消費者「轉會」。另外，分析又提到，零售商在活動期間所提供的服務，如配送服務，亦是關鍵的取勝因素之一。

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責任編輯：蘇穎琪

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