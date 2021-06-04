【港元定存】港元定存最高3.28厘 撼贏iBond兩厘保底息

▲ 市料iBond及時代天使招股或鎖資逾5千億元，但本周減息的銀行仍多於加息的。

6月開局首周，共有5間港銀調整港元定期存款息率，2加3減，最矚目的是信銀國際推出打針有獎賞特惠息；而Tom集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank），亦加短存息。不過，大新 （02356） 與華僑永亨卻減短存，集友則削降長息。專家預計，業界暫仍留力，及至下半年當疫後經濟明顯好轉，才發力搶存。

先說「谷針存款」，信銀國際於本周二（6月1日）推出「齊心抗疫定存優惠」，由即日起至9月30日，所有新舊客戶，親臨旗下任何一間分行，出示已完成接種兩劑新冠疫苗的有效證明，再以新資金敘造1個月港元定期存款，可享1厘年利率優惠，入場費由1萬元起；如以上限20萬元計，可賺息167元。

比拼市面上1個月定期存款，現時呈三冠，因滙豐及中銀香港 （02388） 齊報1厘，跟信銀國際看齊，但兩間發鈔行皆要求先把指定外幣作兌換才享最高息。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大

至於本周短中長息榜僅小執位，先說3個月短存，滙立勁加此短存0.15厘，新息率報1厘，穩守三甲之列。反觀騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），維持0.85厘，只能屈居第4。而高息王仍以富邦的3.28厘及緊接其後的工銀亞洲之3厘，在牌面上跑贏iBond （新上市編號︰04246） 的兩厘保底息。

展望後市，縱使眼下兩大投資熱點鎖資或逾數千億元，惟以拆息今天仍趨跌，凸顯銀行在水浸下，暫毋須鬥加息吸存。

信銀國際打針特惠息 實際袋多少？【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威說，下周五（11日）截止認購的iBond料吸引約60萬人入票，凍資600億元。至於下周二（8日）截票的熱爆IPO時代天使 （新上市編號︰06699） ，這家挾當旺醫美概念的「箍牙股」，料招股凍結資金逾4,600億元，兩大焦點投資料合共抽資約5,200億元。

順帶一提，中資行高層解釋首創「息誘打針」的底蘊，信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉表示，該行植根在港近百年，與本港同步成長。面對新冠病毒持續打擊經濟，一直不遺餘力為客戶提供多項支援措施，與社會共同抗疫。為響應政府鼓勵市民接種疫苗，特別推出1厘定期存款優惠，冀能合力提高疫苗接種率，創造更有利條件，推動經濟全速復甦。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源