【裏裏外外@iM網欄】可以自己控制體温？ 教你隨意升降體温法！

天有不測之風雲，人有旦夕之禍福。其實氣候變化不但影響人類經濟丶社會發展丶日常生活丶工作，甚至健康。近期看新聞有幾個例子：在酷熱天氣下獨自行山，缺乏充足水源或體力不支，造成危險。也有因天氣突然由晴變陰，甚至翻雲覆雨，出現冰雹丶凍雨等情況，令參加馬拉松人士身體突然降温丶失温，釀成悲劇。

雖然我們不能控制外在環境，但其實我們自己又能否控制體温？今次教大家幾招，可以幫自己體內升温或降温，練得多可以備不時之需。

Tips 1:

冷呼吸：開始時先正常呼吸，然後卷起舌頭伸出咀外，通過卷起的舌頭慢慢吸氣，同時感覺到吸入的空氣是冷的，將舌頭向後縮回咀裏，合上咀巴，最後通過鼻孔慢慢呼氣。重覆以上吸氣及呼氣約5 分鐘，自然感到清風陣陣，幫自己降温。

在好熱的環境中，如果沒有風扇丶無冷氣，不妨試試這個自然風機。

Tips 2:

但要注意，因為每人的基因不同，所以並非每個人的舌頭都可以卷起來。遇到這情況，你可以將上下牙齒合起來，並把唇邊稍為向左右伸展，令唇邊有些空間，透過這些空間慢慢吸氣，同樣會感到吸入的空氣是冷的，然後將唇自然合上，用鼻呼氣。重覆以上吸氣和呼氣5 分鐘。

如果你在高山地方或氣温驟降，有什麼方法令自己身體升温？大家可以參考以下做法。

Tips 3:

雙腳平衡站立，然後雙腳向內，成內八，雙眼閉起，身體放鬆，再用腳踭大力抖動，將注意力集中在丹田位置，持續抖動5 分鐘，之後將手重疊放在丹田，並感覺全身輕鬆，而且體內有一股暖氣，由丹田能量庫散發到全身，背脊會發熱。

我的學生曾經在雪山上，因沒有穿足夠的衣服，感覺好凍，於是靈機一觸，不斷抖動腳踭，促進氣血流通，持續抖動5分鐘後，她已經覺得好温暖了。

Tips 4:

雙目閉起，咀巴合起，用舌頭在口腔內從上下四方逆時針方向轉動搖擺50 次，再用舌頭順時針轉動50次。之後舌頭自然放鬆回復正常，只用咀巴合起，內含空氣，谷起咀巴，然後左右持續搖動約2 分鐘後，自然呼吸。你還可以叩齒2 分鐘，完成後，你會發覺精力充沛，頭腦清晰，全身都氣血順暢。

經常做以上鍛錬，還可以保青春，延年益壽，一舉多得。

一邊練習，一邊聽歌。今日次為你介紹Snatam Kaur 的So Mei Visar Na Jaa-Ee， 好柔和丶温馨的一首歌，請慢慢欣賞。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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