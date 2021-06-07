【職場熱話】失業五個月　終找到會計文員　月薪12.5k做唔做好？　網民斥：千祈唔好做爛市

經濟環境不好，失業率高企，不少打工仔就算找到份不滿意的工作，都要勉強「做住先」。近日在討論區，就有打工仔發帖分享自己失業五個月，最近終於找到工作，雖然職銜是會計文員，但就要負責其他業務，而月薪更只有＄12,500，與上一份工作的月薪相比，少了＄3,500，令事主苦惱到底應不應該接受聘用。

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事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱議，不過網民的立場就分為兩派，有網民就認為現在市道不好，建議事主「做住先」，「做住先啦」、「其實好想叫你不要做，但你也找了五個月工作，又不知你缺不缺錢，只好勸你做住先」、「這個時勢有近30萬人失業，最好做住先」、「冇缺錢就騎牛搵馬先，有就不做。」

另外，亦有網民勸事主不要「做爛市」，「不要做，做爛市，做PART TIME會計都沒有這麼低，缺錢先做著其他PART TIME」、「12.5k有點低，還要負責這麼多工作」、「千祈唔好做爛市，你願意做，那些垃圾公司下次請人只會開更低價」、「如果沒有金錢壓力，再找找， 12.5K太低了。」

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責任編輯：黃苑筠