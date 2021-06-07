  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】失業五個月　終找到會計文員　月薪12.5k做唔做好？　網民斥：千祈唔好做爛市

理財智慧 08:00 2021/06/07

分享：

經濟環境不好，失業率高企，不少打工仔就算找到份不滿意的工作，都要勉強「做住先」。近日在討論區，就有打工仔發帖分享自己失業五個月，最近終於找到工作，雖然職銜是會計文員，但就要負責其他業務，而月薪更只有＄12,500，與上一份工作的月薪相比，少了＄3,500，令事主苦惱到底應不應該接受聘用。

【職場熱話】HR寫錯地址 　累求職者見工遲到　一句話推卸責任惹眾怒　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】HR面試十問九唔應　上司斥「做嘢用下個腦」　打工仔嘆：給點同理心好不好 ？　【下一頁

帖文一出，引來網民熱議，不過網民的立場就分為兩派，有網民就認為現在市道不好，建議事主「做住先」，「做住先啦」、「其實好想叫你不要做，但你也找了五個月工作，又不知你缺不缺錢，只好勸你做住先」、「這個時勢有近30萬人失業，最好做住先」、「冇缺錢就騎牛搵馬先，有就不做。」

另外，亦有網民勸事主不要「做爛市」，「不要做，做爛市，做PART TIME會計都沒有這麼低，缺錢先做著其他PART TIME」、「12.5k有點低，還要負責這麼多工作」、「千祈唔好做爛市，你願意做，那些垃圾公司下次請人只會開更低價」、「如果沒有金錢壓力，再找找， 12.5K太低了。」

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

會計 經濟 失業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋