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【職場熱話】老闆要求網民朋友免費工作 還稱為他們宣傳 大家可以雙贏

理財智慧 09:00 2021/06/05

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公司省錢天經地義，既然不能減少員工來減少開支，公司就會想出奇奇怪怪的辦法節流。近日有網民於網上討論區發文，指公司經常要求朋友免費工作。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

有網民覺得樓主可以委婉地和老闆說，這次已經是友情價，出來發現真的能宣傳的話，下次再打折！而且樓主下次要注意自己的隱私，不要讓公司的人看到自己的私生活了。另外網民還建議樓主用相同道理，要求老闆也「免費」轉讓身家給樓主，看他還會不會這樣說！

【職場熱話】新同事不知分寸　直呼同事們和上司全名令上司「黑面」　同事：不如想想是否能過試用期【下一頁

不過有人說，做老闆就是這麼小氣的了，不然哪裡有工資發給樓主。

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責任編輯：張瑋婷

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