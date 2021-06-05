【職場熱話】老闆要求網民朋友免費工作 還稱為他們宣傳 大家可以雙贏

公司省錢天經地義，既然不能減少員工來減少開支，公司就會想出奇奇怪怪的辦法節流。近日有網民於網上討論區發文，指公司經常要求朋友免費工作。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有網民覺得樓主可以委婉地和老闆說，這次已經是友情價，出來發現真的能宣傳的話，下次再打折！而且樓主下次要注意自己的隱私，不要讓公司的人看到自己的私生活了。另外網民還建議樓主用相同道理，要求老闆也「免費」轉讓身家給樓主，看他還會不會這樣說！

【職場熱話】新同事不知分寸 直呼同事們和上司全名令上司「黑面」 同事：不如想想是否能過試用期【下一頁】

不過有人說，做老闆就是這麼小氣的了，不然哪裡有工資發給樓主。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷