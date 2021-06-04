日本JAXA研發球狀變形機械人　收集月球數據

▲ 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）日前宣佈與 Sony、京都同志社大學和玩具生產商 Tomy 合作，研發球狀變形機械人。（JAXA 官方圖片）

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）日前宣佈與 Sony、京都同志社大學和玩具生產商 Tomy 合作，研發球狀變形機械人。他們計劃將一個體積與棒球相若的變形機械人送上月球，收集月球表面的綜合數據。JAXA指，該計劃為預計於 2029 年到月球進行任務的日本太空人團隊作準備。

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JAXA早於2016 年與 TOMY 合作研發此變形機械人，其後 Sony 公司加入團隊並提供機械人的控制系統。當中京都同志社大學則負責協助將整個機械人的設計迷你化。該變形機械人體積細小，直徑約 80mm，重量只有 250g。稍後日本航天公司 iSpace 將發送它到月球，當球體順利降落在月球表面後，就會自行打開進入行走形態。

JAXA 表示，此變形機械人將會在月球表面行走並進行拍攝，拍攝到的影像會透過 iSpace 的月球降落器傳送到任務控制總監。JAXA續稱，研發該變形機械人目的為收集月球表面的數據，例如月球表面的表岩屑，同時最希望收集到只得地球表面 1/6 的重力數據。相關數據有助他們開發可在月球自動行駛的探月車，取得科研成就。

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責任編輯：陳泳如