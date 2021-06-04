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【有相睇】牆身發霉　假天花疑似剝落　東頭邨殘裝公屋賣283萬

股樓投資 17:10 2021/06/04

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房委會早前向「白居二2020」合資格申請者，發出批准信及確認書，帶動未補地價二手成交，其中平價公屋成為部分人的首選。近期九龍城東頭邨一個殘舊單位以283.5萬元售出，業主持貨19年，賬面勁賺近12倍。 

富誠地產物業顧問鄭穗香說，九龍城東頭邨安東樓中層15室，兩房間隔，實用面積約428平方呎，座向西南，望內園景觀，日前以283.5萬元（綠表）易手，實用呎價約6,624元。

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從代理提供的相片可見，上述單位殘舊，除了牆身發霉，假天花更疑似剝落，但單位景觀尚算開揚。資料顯示，原業主於2002年07月以22.5萬元（綠表）購入上址，持貨19年，現轉手賬面賺約261萬元，物業期內升值近12倍。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 東頭邨 白居二

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