【方圓公關人生@iM網欄】掌握受眾心理 精準策略對宣傳成效的重要性

最近有地產商為鼓勵市民盡快打針抗疫，計劃推出打針抽獎送出價值高達一千萬的400多呎新樓單位，疫苗接種預約數字馬上急升近萬，類似「谷針行動」尚包括價值10萬元的信用卡免找數簽賬額、送車票送股票、商場現金購物券、旅遊禮券、推打針假期、幾間大學亦表態要求師生打針，策略林林總總，但輪效果，相信「打針可上車」絕對勝出。

港府疫苗接種推廣反應冷淡，市民不接種的考慮甚多，今次發展商出手即推高接種率，明顯是太明白在香港置業的難度，即使市道疲弱，樓價依然屹立不倒，發展商利用香港市民對買樓渴求心態的了解，以打針送樓方式喚起一眾打工仔可以「立即上車」的期望，亦反映香港的社會現實，不少為此打針而「買個希望」，道理如明知中六合彩的機率很低，但一樣很多人買搏一搏。

香港住屋問題多年來都未見有進步，政府七年前公布《長遠房屋策略》的時候，已將公私營房屋供應目標比例訂為60:40，成效不彰，導致長期缺乏公屋，輪候時間長，私樓樓價又高踞不下難以負擔的矛盾，打針送樓的公共關係活動策劃中，當中並不涉及複雜的精準計算，可能只是一次完美地掌握受眾心理的呈現。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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