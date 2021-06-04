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Facebook料終止政客特別待遇 違內容指引照封鎖

環球社會熱點 16:05 2021/06/04

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美國前總統特朗普的Facebook帳戶因美國國會山莊暴動事件而封禁，Facebook近日亦重新審視對部分用戶及言論的決策。外媒報稱，Facebook即將取消政治人物的特別待遇，意味他們將會與普通用戶一樣，接受平台的內容政策限制。

特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責 【下一頁】

Facebook放寬政策 唔刪「人為新冠病毒」言論 【下一頁】

據消息人士透露，Facebook的監督委員會（Oversight Board）最快會在周五（4日）提出建議，促請Facebook停止維護發放仇恨言論或不當訊息的政治人物，不再以新聞價值凌駕平台的內容指引，處分違規的政治人物。假如Facebook以新聞價值為由，拒刪政治人物的不當或仇恨言論及內容，必須向大眾交代決定。

監督委員會曾在維持封鎖前總統特朗普（Donald Trump）帳戶時，曾表示針對仇恨言論的內容指引應要適用於所有用戶。因此外界估計，取消政治人物特別待遇，可為繼續封鎖特朗普的決定背書，顯示Facebook對所有用戶均一視同仁。

一旦Facebook採納監督委員會的建議，將會向政治人物及其他相關用戶發出通知，表明若帖文有違內容指引，包含仇恨言論或其他不恰當的內容，可能會面臨帳戶被封的風險。

責任編輯：吳漢培

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