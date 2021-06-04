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【ET講股通】梁耀康：冷待與熱情 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:59 2021/06/04

分享：

恒指全日收報28918點，跌47點，大市總成交1,930億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股冷待負面消息，美國擬擴大中企投資黑名單，惟中港股市表現硬淨。展望後市，關鍵支持仍看29000關。

汽車相關股反彈，敏實 （00425） 、耐世特 （01316） 分別升2.7%至3.2元。個別醫藥股亦有表現。

特步高位遇阻  短綫宜走貨

體育用品股方面，特步 （01368） 升1.3%至9.62元，惟陰陽燭出現明顯上長綫，短綫不妨獲利止賺，待回落至8元以下再考慮。李寧 （02331） 部署相若。

思摩爾 （06969） 大跌11%至47.65元，短綫未宜沾手。看好電子煙概念的話，寧吼比亞迪電子 （00285）

食品股方面，周黑鴨 （01458） 升3%至11.04元，以10元止賺止蝕。呷哺呷哺 （00520） 跌3.1%至9.09元。

醫美板塊轉冷，必瘦站 （01830） 跌7.2%至8.25元，醫思健康 （02138） 跌10.2%至13.4元。有貨者宜嚴守止蝕止賺，未有貨者則未宜沾手。

【「ET講股通」問股環節，包括︰ASM太平洋、雷蛇、京東、江銅、紫金、中海油、港交所︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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