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【iPad無線充電】傳iPad Pro換走鋁金屬機背　加入無線充電功能

科技 15:47 2021/06/04

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《彭博》最新報道指出，蘋果正開發具有無線充電功能，採用玻璃機背的iPad Pro，並計劃明年推出。

現時蘋果公司（Apple）iPad Pro採用USB-C充電，不過據《彭博》最新報道指出，蘋果正開發具有無線充電功能，採用玻璃機背的iPad Pro，並計劃明年推出該款iPad Pro。

報道指，蘋果目前正測試將iPad Pro的鋁金屬機背改為玻璃材質，搭載無線充電。改用玻璃材質後的iPad Pro觸感，將會更接近現有同樣採用玻璃機背的iPhone。報道提到，iPad Pro的無線充電功運作原理，預計可能類似去年推出的iPhone 12系列，採用MagSafe磁吸式的無線充電功能。

雖然無線充電的效率不及將充電線插入iPad Pro的Thunderbolt連接快，但可以為用戶提供新充電選擇，更是在平板電腦產品中較罕見的功能。不過報道又引述知情人士透露，新iPad Pro上的開發工作仍屬早期階段，有可能會在2022年發布，但也有可能像過去幾項傳聞中的產品一樣無疾而終。

【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？

Zoom獲蘋果權限　iPad相機可於分割顯示模式開啟

彭博：有望搭載反向無線充電

此外，雖然現時iPhone搭載無線充電功能，但是遲遲都未看見反向無線充電功能的出現。《彭博》還認為，未來有望見到搭載反向無線充電功能的iPad Pro。可允許用戶直接將iPhone，或是其他搭載無線充電功能的蘋果產品直接放在iPad Pro背面來獲取電力。

【果迷注意】12.9吋5G iPad Pro　不兼容上代Magic Keyboard

責任編輯：張寶燕

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