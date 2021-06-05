【騰訊持股】Boss直聘母企「看準網」赴美上市 擬發行4800萬股ADS 集資最多71億

▲ BOSS直聘母企看準網據報赴美上市，騰訊持股12.2%。

騰訊 （00700） 有份投資、應用程式「BOSS直聘」母企看準網赴美上市。據看準網向美國證監會最新遞交的文件顯示，看準網擬發行4800萬股美國存託股份（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股。每股ADS招股價介乎17至19美元，集資最多9.12億美元（約70.8億港元）。外電指，看準網將於6月10日定價。

早前路透社旗下IFR報道，公司估值料達80億至90億美元，若行使超額配股權，最多籌10億美元。有知情人士稱，由於公司高速增長，投資者的初步反應非常熱烈。

成立於2014年的看準網，今年首季收入達到7.89億元（人民幣，下同），按年增長179%。淨虧損為1.76億元，去年同期為2.79億元。

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BOSS直聘為看準網推出的一款手機應用程式，亦是公司核心產品，容許求職者及企業直接溝通。BOSS直聘今年首季的平均月活躍用戶達到2490萬，按年增加72%。

騰訊持有看準網12.2%股權。高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興資本牽頭安排上市事宜。

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編輯：陳健婷