【AAPL】蘋果下代iPad Pro據報可無線充電 　年內將發佈新款iPad Mini

▲ 傳蘋果正研發具備無線充電功能的iPad Pro。

外電報道，傳蘋果（美﹕AAPL）正研發具備無線充電功能的iPad Pro，以及重新設計iPad Mini。消息人士指，新版iPad Pro將於明年亮相，新版iPad mini亦於今年年內推出。蘋果發言人拒絕回應有關報道。

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報道指，對比舊版iPad Pro，明年推出的新版iPad Pro擬棄用鋁合金外殼，改以使用玻璃製材料。另外，傳蘋果於iPad Pro測試加入反向無線充電功能（Reverse Wireless Charging），用戶只需把iPhone或其他蘋果產品放在iPad Pro的背面上，即可完成充電。

至於新版iPad mini方面，其屏幕邊框將比現時版本更窄，蘋果現時正測試移除了主頁按鈕的iPad Mini。

消息人士亦指，蘋果目前在新版Ipad Pro開發工作上，仍處早期階段，有關計劃未來或會出現變動或取消。

另外，傳蘋果現時同時亦正開發針對學生使用的入門級iPad，其機身將會比舊版iPad 更薄，預計最快將於今年年底公佈。

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編輯﹕賴奕羚