【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國經濟可捱多久？

泰國的新年又名宋干節（Songkran Festival）和潑水節，通常在每年4月13至15日慶祝。今年，泰國政府本想藉此節日催谷本地內銷以重振經濟，沒想到欲速則不達，事與願違，被疫情耽誤。宋干節的消費數據是泰國經濟指標，一般而言，節日氣氛刺激消費意欲，就如我們農曆新年期間，辦年貨，封利是會出手重些，但經濟下滑就勒緊褲頭。

以前，每年這時間泰國商人都會從中國進口大量水槍，價格從20泰銖到600泰銖不等。聽曼谷的朋友說，唐人街上那些賣節日水槍的商家，以往在宋干節，水槍、手提電話防水套和彩帶裝飾品等，都賣得火熱，現在卻是一片死寂。據說，疫情嚴重拖垮了宋干節道具這行業。

「水」在佛教傳統代表淨化和祝福，宋干節時泰國人會潑水給親人和朋友慶祝，象徵清除厄運和罪惡，以開展純淨的新一年。水槍是五年前才流行起來的，當時商人發現商機，就批發水槍去曼谷考山路（Khao San Road）賣給那些以年青人為主的外國背包客。外國遊客又怎會清楚泰國節日的傳統呢，去到異地，有得玩就玩，可以在街頭大玩水槍，當然奉陪，在宋干節玩水槍便成為習俗。

疫情令泰國旅遊業受創

疫情之前，宋干節期間水槍商人每天可以賣500多支，但去年沒有旅客，便一支也沒賣出過。到了今年，以為情況有好轉，可以靠本地人支持，然而，本地客始終不及遊客，現在一天最多只能賣出約50支。據曼谷考山路商業協會透露，疫情前的考山路每天可賺二千萬泰銖，宋干節期間更能賺一億元泰銖。疫情後，很多在考山路擺攤的小販和店家交不起租，都撤走了。

可幸，近日在臉書上見到不少泰國朋友都開始接種疫苗，也見到他們準備再次投入工作。願疫情早日過去，好讓泰國小販可以恢復正常生意和生活。我相信樂天知命的泰國人，或會是亞洲其中一個最快可以走出疫情的國家。

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