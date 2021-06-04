  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (五) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】Delta變種個案增8成 出現尼泊爾版本

環球社會熱點 15:45 2021/06/04

分享：

英國運輸大臣夏博思表示，當局偵測到Delta變種病毒出現尼泊爾版本突變，但未知會否削弱新冠疫苗功效。

英國政府原定計劃於6月21日推進至第四階段解封計劃，但Delta變種病毒（即印度變種）個案按周計大增近80%，恐令英國解封計劃有延誤。英國運輸大臣夏博思表示，當局偵測到Delta變種病毒出現尼泊爾版本突變，但未知會否削弱新冠疫苗功效。

【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險 【下一頁】

根據英國公共衛生部 （PHE） 截至周三（2日）的數據，英國累計有12,431宗Delta變種個案，較前一周錄得的6,959宗大幅增加79%。

夏博思（Grant Shapps）周四晚表示，英國當局檢測到「俗稱印度變種的Delta變種出現尼泊爾版本突變」（a sort of Nepal mutation of the so-called Indian variant）。

夏博思稱不知道這款尼泊爾版本變種，會否含有可能使新冠疫苗失效的突變，但他強調政府不希望冒險，因為他們即將就 6 月21日第四階段解封進行審查工作。

巴雷特（Jeff Barrett）為惠康基金會桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）中，負責研究新冠病毒基因組學的計劃主任。

【英國疫情】收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅 【下一頁】

他表示尼泊爾版本Delta變種含有的K417N突變，在包括Beta變種（即南非變種）的其餘變種病毒内也有發現。巴雷特認為K417N突變，正是疫苗無法使變種病毒失效的原因。他表示Delta變種傳播力似乎較Beta變種更高，科學家目前正密切監視。

巴雷特更稱多個國家都檢測到尼泊爾版本Delta變種，包括英國、葡萄牙、美國、印度、尼泊爾和日本。

PHE周四（3日）公布數據，英國過去一日再增5,274宗確診，累計確診個案逼近450萬宗。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險
今日
【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險
英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解
今日
英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
今日
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責
今日
特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責
【英國疫情】收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅
今日
【英國疫情】收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅

你可能感興趣

【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險
今日 14:10
【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險
英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解
今日 15:22
英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
今日 13:16
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
傳染病 疫情 英國 印度 尼泊爾 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間15:00）