【英國疫情】Delta變種個案增8成 出現尼泊爾版本

▲ 英國運輸大臣夏博思表示,當局偵測到Delta變種病毒出現尼泊爾版本突變,但未知會否削弱新冠疫苗功效。

英國政府原定計劃於6月21日推進至第四階段解封計劃,但Delta變種病毒(即印度變種)個案按周計大增近80%,恐令英國解封計劃有延誤。英國運輸大臣夏博思表示,當局偵測到Delta變種病毒出現尼泊爾版本突變,但未知會否削弱新冠疫苗功效。

根據英國公共衛生部 (PHE) 截至周三(2日)的數據,英國累計有12,431宗Delta變種個案,較前一周錄得的6,959宗大幅增加79%。

夏博思(Grant Shapps)周四晚表示,英國當局檢測到「俗稱印度變種的Delta變種出現尼泊爾版本突變」(a sort of Nepal mutation of the so-called Indian variant)。

夏博思稱不知道這款尼泊爾版本變種,會否含有可能使新冠疫苗失效的突變,但他強調政府不希望冒險,因為他們即將就 6 月21日第四階段解封進行審查工作。

巴雷特(Jeff Barrett)為惠康基金會桑格研究所(Wellcome Sanger Institute)中,負責研究新冠病毒基因組學的計劃主任。

他表示尼泊爾版本Delta變種含有的K417N突變,在包括Beta變種(即南非變種)的其餘變種病毒内也有發現。巴雷特認為K417N突變,正是疫苗無法使變種病毒失效的原因。他表示Delta變種傳播力似乎較Beta變種更高,科學家目前正密切監視。

巴雷特更稱多個國家都檢測到尼泊爾版本Delta變種,包括英國、葡萄牙、美國、印度、尼泊爾和日本。

PHE周四(3日)公布數據,英國過去一日再增5,274宗確診,累計確診個案逼近450萬宗。

責任編輯:鄭錦玲