【職場熱話】為公司捱生捱死四年 一人做兩人工作 換來上司一句「可有可無」

有人會覺得上班為求財，所以工作也只會隨隨便便做完就算了。但亦有人對公司有感情、歸屬感，所以任何工作都全力以赴。近日有網民於網上討論區發文，指自己為公司「捱生捱死」，卻換來一句可有可無。

網民經歷：

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有網民覺得樓主應該抱着「同錢講感情好過同人講千萬倍」。如果有別的公司出更高的工資和或有更好的未來就應該馬上辭職，和公司說感情是沒有用的，只有金錢永遠不會出賣自己！

【職場熱話】見工去廁所遇尷尬事 事主上討論區求助 網民：快快手手見完走佬【下一頁】

其實工作只是一個員工和公司之間的交易，一賣一買，出賣勞力換工資。一間公司沒有老闆會倒閉，沒有員工不會出大事，再請一位就好。網民建議樓主不要把自己看得太重要。

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責任編輯：張瑋婷