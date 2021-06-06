  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】為公司捱生捱死四年 一人做兩人工作 換來上司一句「可有可無」

理財智慧 09:00 2021/06/06

分享：

有人會覺得上班為求財，所以工作也只會隨隨便便做完就算了。但亦有人對公司有感情、歸屬感，所以任何工作都全力以赴。近日有網民於網上討論區發文，指自己為公司「捱生捱死」，卻換來一句可有可無。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有網民覺得樓主應該抱着「同錢講感情好過同人講千萬倍」。如果有別的公司出更高的工資和或有更好的未來就應該馬上辭職，和公司說感情是沒有用的，只有金錢永遠不會出賣自己！

【職場熱話】見工去廁所遇尷尬事　事主上討論區求助　網民：快快手手見完走佬【下一頁

其實工作只是一個員工和公司之間的交易，一賣一買，出賣勞力換工資。一間公司沒有老闆會倒閉，沒有員工不會出大事，再請一位就好。網民建議樓主不要把自己看得太重要。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場文化 職場活動 辭職 網上討論區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折