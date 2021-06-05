【都市診療室】宮外孕

懷胎十月，要安全孕育一個生命並不是一件簡單的事。

宮外孕是指胎兒沒有在正確的地方——子宮腔內着床，情況可以很危險。九成宮外孕發生在輸卵管，其餘的錯誤着床位置包括：宮角，即子宮與輸卵管開口的交界處，以及子宮頸或子宮的疤痕內。在一些較罕見的情況下，精卵嚴重「迷路」，走出子宮外，形成腹腔懷孕。

宮外孕的成因與輸卵管功能出問題有關，例如曾接受輸卵管手術導致輸卵管接駁口有傷痕；曾感染盆腔炎；腹腔有結疤黏連等，都會導致輸卵管不通。此外，吸煙亦會影響輸卵管內絨毛的蠕動，阻塞輸送受精卵的功能。

宮外孕並無預防方法，因此，具有上述高危因素的婦女，一旦懷孕應接受婦產科醫生檢查。懷孕最早約4周可驗到，但此時照超聲波未必能發現胚胎。到了5至6周，透過超聲波看到胎囊安全地在子宮內，孕婦便毋須擔心。

胚胎大小決定醫療方式

若不幸發現宮外孕，處理的關鍵在於胚胎的大小。醫生會參考孕婦的懷孕荷爾蒙指數，若指數低，屬於懷孕初期，未有任何宮外孕徵狀或出血情況，可以透過肌肉注射藥物中止妊娠，胚胎組織由身體自行吸收。若胎兒較大，已有胎心音，孕婦出現明顯宮外孕徵狀，例如腹痛、陰道出血等，就可能需要手術將胚胎連輸卵管一併切除。

切除輸卵管或會影響婦女將來的懷孕機會，因此醫生會視乎情況，研究能否剖開輸卵管取出胚胎後，保留輸卵管。但若果婦女的另一邊輸卵管功能良好，就不建議保留出事的輸卵管，以免下次懷孕時再發生宮外孕。

曾出現宮外孕的婦女復發機會為十分一，遠高於每90至100宗中有一宗的一般情況。因此，她們再次懷孕時，一定要及早檢查。若未能及時發現宮外孕，胚胎逐漸生長，尤如計時炸彈，隨時會撕裂輸卵管，造成大量內出血，孕婦的血壓會下降，甚至休克。

俗語說：「生仔搵命搏」。其實，現代醫學昌明，女士們在懷孕生育過程中，如果遇到任何疑難，宜及早向專科醫生求診，找出問題及解決方案。

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